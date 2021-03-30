ЗАМАНА - В Дагестане проводят селекционно-племенную работу с Дагестанской горной породой овец

В Дагестане проводят селекционно-племенную работу с Дагестанской горной породой овец

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30 марта, 2021. Вторник 08:59
В Дагестане проводят селекционно-племенную работу с Дагестанской горной породой овец В Дагестане проводят селекционно-племенную работу с Дагестанской горной породой овец В Дагестане проводят селекционно-племенную работу с Дагестанской горной породой овец В Дагестане проводят селекционно-племенную работу с Дагестанской горной породой овец В Дагестане проводят селекционно-племенную работу с Дагестанской горной породой овец

Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил агрофирму «Согратль» в Кумторкалинском районе республики и ознакомился с работой по сохранению дагестанской горной породы овец.

В Дагестане проводят селекционно-племенную работу с Дагестанской горной породой овец
Общество

«Год назад мы выезжали на летние пастбища и изучали, как наше подопытное поголовье переносит перегон», сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он добавил, данное поголовье отличается крепкой, здоровой конституцией и сегодня необходимо приложить усилия для закрепления этих качеств в породе.

Говоря о развитии овцеводства в целом, Абдулмуслим Абдулмуслимов пояснил, что оно является одной из основных отраслей животноводства Республики Дагестан. В общей структуре нашего стада 72% составляет дагестанская горная порода овец.

Отметим, что данная порода наиболее приспособлена для природно-климатических условий региона и выводилась селекционерами с 1934 по 1950 годы, на базе колхоза им. Сталина в ауле Чох Гунибского района.

За создание породы овец Дагестанская горная чабану Омару Пакалову и председателю колхоза Исламу Исламову была присуждена Государственная премия.

 

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