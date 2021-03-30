ЗАМАНА - 10-летняя махачкалинка продает картины, чтобы помочь бездомным кошкам

10-летняя махачкалинка продает картины, чтобы помочь бездомным кошкам

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30 марта, 2021. Вторник 00:14
10-летняя махачкалинка продает картины, чтобы помочь бездомным кошкам 10-летняя махачкалинка продает картины, чтобы помочь бездомным кошкам 10-летняя махачкалинка продает картины, чтобы помочь бездомным кошкам

Благотворительная акция в помощь животным, не имеющим дома «Доброта спасет мир» прошла в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова.

10-летняя махачкалинка продает картины, чтобы помочь бездомным кошкам
Общество

В рамках мероприятия 10-летняя махачкалинка Фатима Алиханова провела выставку. Юная художница рисует с шести лет, учится в художественном училище. На ее картинах изображены преимущественно кошки. Гости выставки могли приобрести работы юной художницы. Алиханова подчеркнула, что организовать свою выставку её побудила любовь к животным, не имеющим дома. Вырученные средства девочка хочет потратить на оказание помощи бездомным животным. В будущем она мечтает открыть приют для бездомных животных.

 

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взяты из открытых источников
 

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