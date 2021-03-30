10-летняя махачкалинка продает картины, чтобы помочь бездомным кошкам

В рамках мероприятия 10-летняя махачкалинка Фатима Алиханова провела выставку. Юная художница рисует с шести лет, учится в художественном училище. На ее картинах изображены преимущественно кошки. Гости выставки могли приобрести работы юной художницы. Алиханова подчеркнула, что организовать свою выставку её побудила любовь к животным, не имеющим дома. Вырученные средства девочка хочет потратить на оказание помощи бездомным животным. В будущем она мечтает открыть приют для бездомных животных.