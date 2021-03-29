ЗАМАНА - ОНФ изучит положение социальных работников.

ОНФ изучит положение социальных работников.

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29 марта, 2021. Понедельник 17:43
ОНФ изучит положение социальных работников.

Союз социальных педагогов и социальных работников совместно с ОНФ проводит опрос «Положение социального работника» в приложении «ОНФ. Народный контроль».  Организаторы отмечают, что опрос поможет выявить актуальные проблемы специалистов и решить их путем мер поощрения трудовой деятельности работников социальных сфер. Будут затронуты и проблемы получателей социальных услуг.  

 

По сообщению пресс-службы ОНФ в Дагестане, исследователей интересуют способы поощрения и экономии фонда заработной платы, которая применяется работодателями по отношению к соцработникам. Опрос можно пройти анонимно или же напротив, рассказав о конкретной ситуации, перечислив все контактные данные, что вызовет внимание общественников.

 

По результатам анкетирования будут подготовлены предложения по развитию сферы соцзащиты в России и представлены в общественном докладе. В том числе по наилучшим мерам материального и нематериального поощрения труда социальных работников.

ОНФ изучит положение социальных работников.
Общество

 

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