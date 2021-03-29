Дагестанцы выбирают территории для благоустройства

Волеизъявление пройдет в рамках программы «Формирование удобной городской среды» и будет доступно на online-площадке 5.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Проголосовать может каждый дагестанец старше четырнадцати лет. С этой целью необходимо пройти регистрацию и выбрать те объекты, которые, по вашему мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Объекты, ставшие победителями голосования, будут благоустроены в первостепенном порядке в 2022 году.