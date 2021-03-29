ЗАМАНА - Дагестанцы выбирают территории для благоустройства

Дагестанцы выбирают территории для благоустройства

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29 марта, 2021. Понедельник 14:50
Дагестанцы выбирают территории для благоустройства

Волеизъявление пройдет в рамках программы «Формирование удобной городской среды» и будет доступно на online-площадке 5.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Дагестанцы выбирают территории для благоустройства
Общество

Проголосовать может каждый дагестанец старше четырнадцати лет. С этой целью необходимо пройти регистрацию и выбрать те объекты, которые, по вашему мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Объекты, ставшие победителями голосования, будут благоустроены в первостепенном порядке в 2022 году. 

 

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