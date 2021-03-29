В Дагестане проходит форум "Учителя года России в Махачкале"

На площадке online-школы «Дом знаний» сегодня начал свою работу форум «Учителя года России в Махачкале». Мероприятие проходит в онлайн и офлайн-форматах. Его участниками уже стали порядка 150 преподавателей из городов и районов Республики Дагестан, также представители остальных субъектов страны.

В рамках первого дня форума победитель Общероссийского конкурса «Учитель года России» Алихан Динаев провел мастер-класс, на котором сообщил, каким, согласно его убеждению, должен быть преподаватель завтрашнего дня.

Поделился своим опытом, рамках мастер-класса с присутствующими участниками также победитель конкурса из Москвы Иван Смирнов. Он расскахзал свое представление об образе преподавателя будущего, современного педагога. Стоит отметить, что форум будет проходить до 31 марта.

Инициаторами его проведения выступают Администрация и Управление образования города Махачкалы, online-школа «Дом знаний» и дагестанская региональная общественная организация «Учитель года».