В рамках первого дня форума победитель Общероссийского конкурса «Учитель года России» Алихан Динаев провел мастер-класс, на котором сообщил, каким, согласно его убеждению, должен быть преподаватель завтрашнего дня.
Поделился своим опытом, рамках мастер-класса с присутствующими участниками также победитель конкурса из Москвы Иван Смирнов. Он расскахзал свое представление об образе преподавателя будущего, современного педагога. Стоит отметить, что форум будет проходить до 31 марта.
Инициаторами его проведения выступают Администрация и Управление образования города Махачкалы, online-школа «Дом знаний» и дагестанская региональная общественная организация «Учитель года».