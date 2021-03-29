ЗАМАНА - Современное медицинское оборудование установили в селении Леваши

Современное медицинское оборудование установили в селении Леваши

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29 марта, 2021. Понедельник 12:30
Современное медицинское оборудование установили в селении Леваши

Быструю и точную диагностику, что особенно важно, как сообщили в дагестанском минздраве, в случаях ДТП и диагностике инсультов, отныне жителям Левашинского района можно будет с помощью нового компьютерного томографа.

Современное медицинское оборудование установили в селении Леваши
Общество

В район также направлен специалист-рентгенолог. «По программе «Земский доктор» в район направлен подготовленный рентгенолог, а значит, обследовать пациентов здесь могут с сегодняшнего дня» - отметила министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.

 

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