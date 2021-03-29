Современное медицинское оборудование установили в селении Леваши

Быструю и точную диагностику, что особенно важно, как сообщили в дагестанском минздраве, в случаях ДТП и диагностике инсультов, отныне жителям Левашинского района можно будет с помощью нового компьютерного томографа.