ЗАМАНА - Дагестанский тур нуждается в спасении

Дагестанский тур нуждается в спасении

Автор
29 марта, 2021. Понедельник 10:49
Дагестанский тур нуждается в спасении

Обращение врио Главы Дагестана Сергею Меликову и председателю Народного Собрания республики Хизри Шихсаидову с просьбой принять срочные меры по спасению животных, направил председатель Дагестанского республиканского отделения Русского географического общества Эльдар Эльдаров.

Объясняя, почему дагестанский тур нуждается в защите, руководитель общества приводит доказательства массовой охоты на животных.

Активисты республики, в свою очередь, требуют законодательно запретить охоту на дагестанского тура и занести его в Красную книгу.

Дагестанский тур нуждается в спасении
Общество

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top