Дагестанский тур нуждается в спасении

Обращение врио Главы Дагестана Сергею Меликову и председателю Народного Собрания республики Хизри Шихсаидову с просьбой принять срочные меры по спасению животных, направил председатель Дагестанского республиканского отделения Русского географического общества Эльдар Эльдаров.

Объясняя, почему дагестанский тур нуждается в защите, руководитель общества приводит доказательства массовой охоты на животных.

Активисты республики, в свою очередь, требуют законодательно запретить охоту на дагестанского тура и занести его в Красную книгу.