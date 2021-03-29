ЗАМАНА - В Ахтынском районе Дагестана выбрали воспитателя 2021 года

В Ахтынском районе Дагестана выбрали воспитателя 2021 года

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29 марта, 2021. Понедельник 10:15
В Ахтынском районе Дагестана выбрали воспитателя 2021 года

Воспитатель детсада «Юный космонавт» Туту Карабекова признана победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года -2021», который прошел на базе МКУ ДО детсада «Орленок» в селе Кака Ахтынского района Дагестана 23-24 марта.

В Ахтынском районе Дагестана выбрали воспитателя 2021 года
Общество

Всего в конкурсе, как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, приняли участие 5 воспитателей из разных детсадов района.

 

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