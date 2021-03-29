Всего в конкурсе, как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, приняли участие 5 воспитателей из разных детсадов района.
В Ахтынском районе Дагестана выбрали воспитателя 2021 года
- Автор Арслан
- 29 марта, 2021. Понедельник 10:15
Воспитатель детсада «Юный космонавт» Туту Карабекова признана победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года -2021», который прошел на базе МКУ ДО детсада «Орленок» в селе Кака Ахтынского района Дагестана 23-24 марта.
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