Бизнес-омбудсмен Мурад Далгатов: "На данный момент самое основное это здоровье людей"

С учетом сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией разрешать работать банкетным залам можно только после улучшение общей картины, считает Уполномоченный̆ по защите прав предпринимателей̆ в Республике Дагестан Мурад Далгатов.

Согласно мнению собеседника, число тяжелобольных в республике не снижается.

«На данный момент самое основное это здоровье людей. У нас через 14 дней начинается священный месяц Рамадан, в этот период банкетные залы итак будут закрыты. Открывать банкетные залы сейчас стимулировать новый виток распространения вируса. Необходимо набраться терпения», - заключил Далгатов.

Вместе с тем уполномоченный упомянул, что до этого сам лично в официальном порядке обращался от имени владельцев банкетных залов к Главе республики с просьбой изучить вопрос возобновления их работы.

Между тем, некоторые собственники объектов, невзирая на запрет, продолжали проводить свадьбы в своих залах.