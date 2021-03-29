ЗАМАНА - Бизнес-омбудсмен Мурад Далгатов: "На данный момент самое основное это здоровье людей"

Бизнес-омбудсмен Мурад Далгатов: "На данный момент самое основное это здоровье людей"

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29 марта, 2021. Понедельник 08:13
Бизнес-омбудсмен Мурад Далгатов: &quot;На данный момент самое основное это здоровье людей&quot;

С учетом сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией разрешать работать банкетным залам можно только после улучшение общей картины, считает Уполномоченный̆ по защите прав предпринимателей̆ в Республике Дагестан Мурад Далгатов.

Бизнес-омбудсмен Мурад Далгатов: "На данный момент самое основное это здоровье людей"
Общество

Согласно мнению собеседника, число тяжелобольных в республике не снижается.

«На данный момент самое основное это здоровье людей. У нас через 14 дней начинается священный месяц Рамадан, в этот период банкетные залы итак будут закрыты. Открывать банкетные залы сейчас стимулировать новый виток распространения вируса. Необходимо набраться терпения», - заключил Далгатов.

Вместе с тем уполномоченный упомянул, что до этого сам лично в официальном порядке обращался от имени владельцев банкетных залов к Главе республики с просьбой изучить вопрос возобновления их работы.

Между тем, некоторые собственники объектов, невзирая на запрет, продолжали проводить свадьбы в своих залах.

 

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