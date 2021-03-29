Согласно мнению собеседника, число тяжелобольных в республике не снижается.
«На данный момент самое основное это здоровье людей. У нас через 14 дней начинается священный месяц Рамадан, в этот период банкетные залы итак будут закрыты. Открывать банкетные залы сейчас стимулировать новый виток распространения вируса. Необходимо набраться терпения», - заключил Далгатов.
Вместе с тем уполномоченный упомянул, что до этого сам лично в официальном порядке обращался от имени владельцев банкетных залов к Главе республики с просьбой изучить вопрос возобновления их работы.
Между тем, некоторые собственники объектов, невзирая на запрет, продолжали проводить свадьбы в своих залах.