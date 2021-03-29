ЗАМАНА - В 2021 году Дагестан планируют посетить более миллиона туристов

В 2021 году Дагестан планируют посетить более миллиона туристов

Автор
29 марта, 2021. Понедельник 00:26
В 2021 году Дагестан планируют посетить более миллиона туристов

Предполагаемое количество туристов, которые посетят Дагестан в 2021 году может составить от 1 млн до 1,2 млн человек.

В 2021 году Дагестан планируют посетить более миллиона туристов
Общество

Подобные подсчеты провел сервис для путешествий Enquto.ru Согласно из представленных данных, общая сумма денежного потока в Республику Дагестан от путешественников составит порядка 20-25 миллиардов рублей.
Половина опрошенных туристов, рассматривающих республику как потенциальное место отдыха заявили, что главными факторами в принятии этого решения стали стоимость, удобное пребывание и советы друзей и знакомых.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top