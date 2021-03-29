Подобные подсчеты провел сервис для путешествий Enquto.ru Согласно из представленных данных, общая сумма денежного потока в Республику Дагестан от путешественников составит порядка 20-25 миллиардов рублей.
Половина опрошенных туристов, рассматривающих республику как потенциальное место отдыха заявили, что главными факторами в принятии этого решения стали стоимость, удобное пребывание и советы друзей и знакомых.
В 2021 году Дагестан планируют посетить более миллиона туристов
- Автор Хадижат
- 29 марта, 2021. Понедельник 00:26
Предполагаемое количество туристов, которые посетят Дагестан в 2021 году может составить от 1 млн до 1,2 млн человек.
Подобные подсчеты провел сервис для путешествий Enquto.ru Согласно из представленных данных, общая сумма денежного потока в Республику Дагестан от путешественников составит порядка 20-25 миллиардов рублей.
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