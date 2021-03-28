ЗАМАНА - В Махачкале незаконно начали работать банкетные залы

В Махачкале незаконно начали работать банкетные залы

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28 марта, 2021. Воскресенье 17:44
В Махачкале незаконно начали работать банкетные залы В Махачкале незаконно начали работать банкетные залы

В Махачкале несмотря на сохранение ограничительных мер по работе банкетных залов, зафиксированы нарушения.

В Махачкале незаконно начали работать банкетные залы
Общество

Ряд владельцев, не отдающих отчет в серьезности ситуации, не согласовав свои действия Роспотребнадзором и администрацией города, открыли свои двери для проведения свадебных торжеств. По отношению к нарушителям будут применены штрафные санкции за нарушения режима повышенной готовности. Обращаем внимание горожан, что официально ограничения в республике не сняты и до выхода соответствующего решения республиканского оперативного штаба, планировать массовое торжество крайне опасно.

 

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