В Махачкале незаконно начали работать банкетные залы

Ряд владельцев, не отдающих отчет в серьезности ситуации, не согласовав свои действия Роспотребнадзором и администрацией города, открыли свои двери для проведения свадебных торжеств. По отношению к нарушителям будут применены штрафные санкции за нарушения режима повышенной готовности. Обращаем внимание горожан, что официально ограничения в республике не сняты и до выхода соответствующего решения республиканского оперативного штаба, планировать массовое торжество крайне опасно.