Мероприятия ведутся в рамках Региональной программы по проведению капремонта общего имущества в многоэтажных домах Дагестана. На эти цели направлено 294 миллионов рублей.
Сообщается, что новые лифтовые кабины будут закуплены у дагестанских производителей. Работы по замене начнутся в первых числах апреля и продлятся до июля.
В Дагестане заменят 119 отработавших срок лифтов
- Автор Хадижат
- 28 марта, 2021. Воскресенье 12:26
В Республике Дагестан в ближайшее время начнутся работы по замене 119 лифтов, которые отработали нормативный срок, в 37 многоэтажных домах.
Мероприятия ведутся в рамках Региональной программы по проведению капремонта общего имущества в многоэтажных домах Дагестана. На эти цели направлено 294 миллионов рублей.
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