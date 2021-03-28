В Дагестане заменят 119 отработавших срок лифтов

В Республике Дагестан в ближайшее время начнутся работы по замене 119 лифтов, которые отработали нормативный срок, в 37 многоэтажных домах.

Мероприятия ведутся в рамках Региональной программы по проведению капремонта общего имущества в многоэтажных домах Дагестана. На эти цели направлено 294 миллионов рублей.

Сообщается, что новые лифтовые кабины будут закуплены у дагестанских производителей. Работы по замене начнутся в первых числах апреля и продлятся до июля.