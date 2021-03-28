ЗАМАНА - Единственный в СКФО нейрохирургический центр по лечению эпилепсии будет открыт в Махачкале

Единственный в СКФО нейрохирургический центр по лечению эпилепсии будет открыт в Махачкале

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28 марта, 2021. Воскресенье 12:14
Единственный в СКФО нейрохирургический центр по лечению эпилепсии будет открыт в Махачкале

В Махачкале планируется открытие нейрохирургического центра для лечения пациентов с фармакорезистентными формами эпилепсии. На лечение в центр будут направляться пациенты со всего СКФО.

Единственный в СКФО нейрохирургический центр по лечению эпилепсии будет открыт в Махачкале
Общество

С целью обсуждения данного проекта, министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева встретилась с делегацией ведущих нейрохирургов страны 26 марта, в Международный день эпилепсии в Махачкале. Во главе делегации республику посетил главный внештатный нейрохирург Минздрава РФ, завкафедрой нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ Владимир Крылов.
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