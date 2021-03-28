Единственный в СКФО нейрохирургический центр по лечению эпилепсии будет открыт в Махачкале

Автор Хадижат

В Махачкале планируется открытие нейрохирургического центра для лечения пациентов с фармакорезистентными формами эпилепсии. На лечение в центр будут направляться пациенты со всего СКФО.