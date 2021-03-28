Шамсият Насрулаева: "Массовые мероприятия пока недопустимы"

Сегодня, своим мнением о готовности банкетных залов работа ть в новых условиях, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, высказалась заместитель председателя Общественной палаты Дагестана Шамсият Насрулаева. По ее словам, не смотря на несмотря на массовую вакцинизацию, ситуация в республике продолжает оставаться серьезной.

«Массовые мероприятия пока недопустимы. Дагестанцы должны осознавать всю сложность заболевания коронавирусом, соблюдая необходимые меры предосторожности. Опасность пандемии заключается в том, что течение болезни протекает в острой форме. И чревато опасными последствиями. Хотелось бы напомнить и о том, что маски должны оставаться неотъемлемой частью гардероба каждого. Я призываю соблюдать все меры предосторожности», заключила она.