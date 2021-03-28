ЗАМАНА - Шамсият Насрулаева: "Массовые мероприятия пока недопустимы"

Шамсият Насрулаева: "Массовые мероприятия пока недопустимы"

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28 марта, 2021. Воскресенье 00:28
Шамсият Насрулаева: &quot;Массовые мероприятия пока недопустимы&quot;

Владельцы банкетных залов просят разрешить им возобновить свою работу. Этот вопрос уже обсудили в рамках заседания Оперативного штаба под руководством Сергея Меликова.

Шамсият Насрулаева: "Массовые мероприятия пока недопустимы"
Общество

Сегодня, своим мнением о готовности банкетных залов работа ть в новых условиях, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, высказалась заместитель председателя Общественной палаты Дагестана Шамсият Насрулаева. По ее словам, не смотря на несмотря на массовую вакцинизацию, ситуация в республике продолжает оставаться серьезной.
«Массовые мероприятия пока недопустимы. Дагестанцы должны осознавать всю сложность заболевания коронавирусом, соблюдая необходимые меры предосторожности. Опасность пандемии заключается в том, что течение болезни протекает в острой форме. И чревато опасными последствиями. Хотелось бы напомнить и о том, что маски должны оставаться неотъемлемой частью гардероба каждого. Я призываю соблюдать все меры предосторожности», заключила она.

 

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