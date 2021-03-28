В Махачкале состоялось совещание по вопросу подготовки молодежи к весеннему призыву

Временно исполняющий обязанности руководителя Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов открывая работу заседания, и рассказал о работе ведомства в рамках выполнения поручения Главы РД об усилении работы с призывной молодежью в Республике Дагестан и военными-дагестанцами в субъектах РФ.

Энрик Муслимов подчеркнул, что чаще всего командование частей бывает довольно службой дагестанцев, однако, бывают и случаи обнарушения дисциплины. По словам врио министра, сталкиваясь с подобными случаями, работа ведется не только с призывниками, но и с их родителями.