Один из них полковник Нариман Керимов. Он служил в Баку, отучился в военном училище во Владикавказе, участвовал в военных кампаниях и вернулся в республику, в 102-ю дивизию. Его жизнь трагически оборвалась в сентябре 2012 года, на спецоперации в Цунтинском районе. Подробный материал о его героической судьбе подготовили коллеги из сетевого издания "Мирмол".
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Подвиг Наримана Керимова ценою жизни
- Автор Хадижат
- 28 марта, 2021. Воскресенье 00:14
В день Росгвардии в республике вспоминают выдающихся земляков, посвятивших свою жизнь служению родине.
Один из них полковник Нариман Керимов. Он служил в Баку, отучился в военном училище во Владикавказе, участвовал в военных кампаниях и вернулся в республику, в 102-ю дивизию. Его жизнь трагически оборвалась в сентябре 2012 года, на спецоперации в Цунтинском районе. Подробный материал о его героической судьбе подготовили коллеги из сетевого издания "Мирмол".