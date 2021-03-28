Подвиг Наримана Керимова ценою жизни

Один из них полковник Нариман Керимов. Он служил в Баку, отучился в военном училище во Владикавказе, участвовал в военных кампаниях и вернулся в республику, в 102-ю дивизию. Его жизнь трагически оборвалась в сентябре 2012 года, на спецоперации в Цунтинском районе. Подробный материал о его героической судьбе подготовили коллеги из сетевого издания "Мирмол".

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