Подведены итоги олимпиады «Абитуриент ДГУ-2021»

Традиционная олимпиада «Абитуриент ДГУ» прошла в стенах Дагестанского госуниверситета. Ежегодно олимпиада собирает множество желающих проверить свои знания, школьники участвуют в заочных этапах, набравшие максимальное количество баллов, проходят в очный этап, где их ждет выполнение заданий, подготовленных лучшими специалистами вуза. В этом году впервые прошла олимпиада по информатике и китайскому языку.

«В ДГУ создана новая модель инновационного университета, реализуются программы поддержки инициатив молодежи на конкурсной основе, также каждый год проводится конференция школьников ”Творчество юных”. Университет стремится выпустить хорошего специалиста, а для этого мы должны получить наиболее подготовленного абитуриента», – отметил ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

Начальник отдела трудоустройства и профориентации Мурат Курбанов рассказал, как проводились отборочные туры. «Школьники подали заявку на олимпиаду, работы проверяли преподаватели вуза, лучшие из школьников стали участниками очного тура, – отметил он. – В 2020 году в заочном туре олимпиады участвовали 5 тысяч человек, сегодня в очном туре соревнуются около двух тысяч школьников, что подтверждает значимость олимпиады».

Олимпиадные задания выполняются в течение определённого времени. Затем жюри, состоящее из преподавателей университета, проверяет шифрованные работы, выводит баллы.

«Проверить свои силы и, возможно, получить какие-то дополнительные баллы при поступлении», – так говорят об основных причинах участия в олимпиаде школьники.

«Я пришла на олимпиаду потому, что хочу проверить свои знания по литературе, хочу как можно больше развиваться в этой сфере, мне очень нравятся подобные мероприятия. Я считаю, что литература – неотъемлемая часть жизни каждого человека, так как она везде. И хотя я еще не определилась с выбором профессии, но стараюсь как можно больше времени уделять литературе», – поделилась ученица 9-го класса республиканского лицея-интерната для одаренных детей Зухра Салихова.

В ДГУ девушка первый раз и приятно удивлена гостеприимством вуза и окружающей обстановкой.

Участница олимпиады в секции иностранные языки считает, что задания можно выполнить, обладая базовыми знаниями. Определенную трудность вызвало последнее упражнение: составление письма на иностранном языке. «Уровень сложности в последних заданиях повышен, знаниями школьной программы здесь не обойтись, чтобы написать письмо, состоящее не из избитых обыденных фраз, нужно постараться», – подчеркнула девушка.

«Вопросы интересные, не очень сложные, главное быть внимательным, никаких организационных трудностей не возникло, – рассказывают школьники. – Приступили к заданиям мы ровно в 10 часов, завершили работу над тестами также вовремя, разобраться и не заблудиться нам помогли волонтеры».

На филологическом факультете перед началом олимпиады по каждому направлению была проведена ознакомительная беседа с участниками: доцент кафедры русской литературы Муса Гаджиев рассказал ребятам о поэтах-символистах, профессор Джалил Самедов поведал школьникам о фонетических нюансах русского языка. Заведующий кафедрой дагестанских языков Муса Багомедов представил работу, проводимую кафедрой, и пояснил систему поступления на русско-дагестанское отделение филологического факультета ДГУ.

Декан филологического факультета, д. ф.н, профессор Шабан Мазанаев напутствовал участников олимпиады. «ЕГЭ по литературе – трудный экзамен, но для тех, кто свободно владеет языком, разбирается в течениях, наделен даром слова, особых сложностей не возникнет, – подчеркнул декан. – Олимпиадные задания – первая ступень перед предстоящими экзаменационными испытаниями. Если у вас есть интерес к литературе и языкам – добро пожаловать на филологический факультет».

На факультете психологии и философии встреча со школьниками прошла в дружественной обстановке. После регистрации участников провели по залам факультета и устроили небольшое чаепитие. Декан факультета психологии и философии, профессор Мухтар Яхьяев и преподаватели рассказали об основных направлениях подготовки, дисциплинах, которые изучают студенты, о работе кружка «Юный философ».

Впечатлениями от выполнения олимпиадных заданий поделились школьники. «Я участвую в олимпиаде уже не первый год. Это хорошая возможность проверить свои знания перед предстоящим ЕГЭ. Задания были приближены к экзаменационным, обстановка очень доброжелательная. Спасибо ДГУ за организацию олимпиады», – поделился участник ученик 11 класса гимназии № 7 Атагиши Яхияев.

Особенно школьников заинтересовало новое направление «Религиоведение». Декан отметил, что изучение культуры, философии и теологии ислама, христианства и буддизма будет сопровождаться гуманитарной, психолого-педагогической, естественнонаучной и методической подготовкой выпускников.

Подведение итогов и награждение призеров олимпиады «Абитуриент ДГУ – 2021» прошло в зале физического факультета Дагестанского госуниверситета. Поздравить участников олимпиады пришли проректор вуза по научной работе и инновациям Назир Ашурбеков, начальник отдела профориентации и трудоустройства Мурат Курбанов, деканы и преподаватели Даггосуниверситета.

С приветственным словом к победителям олимпиады обратился проректор ДГУ по научной работе и инновациям Назир Ашурбеков.

«Здесь собрались одни из самых подготовленных учеников. Расширилась география олимпиады – поступают заявки из отдаленных сел и районов. Поздравляю всех призеров и победителей олимпиады, надеемся увидеть выпускников 11 класса в числе студентов нашего вуза, – отметил Ашурбеков. – ДГУ единственный вуз республики, который соответствует требованиям федеральной программы “Приоритет-2030”, который отбирает университеты, способные подготовить высокопрофессиональных специалистов в соответствии с современными тенденциями науки и образовательными стандартами».

Затем состоялась церемония награждения школьников дипломами I, II и III степени.

«Моя дочь приняла участие в олимпиаде впервые и заняла 3 место по обществознанию. Очень хочет поступить в ДГУ на юридический факультет. Надеюсь, у нас все получится», – рассказала мама одной из участниц.

Напомним, что олимпиада в этом году проводилась по 17 общеобразовательным предметам. Среди которых: физика, химия, биология, математика, информатика, история, обществознание, экономика, русский язык, русская литература, родной язык, родная литература, иностранные языки (английский, немецкий, французский, арабский, китайский), география и социальная работа.