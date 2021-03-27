Заседание Совета при главе Дагестана по науке и образованию прошло в ДГУ

Перед началом мероприятия Меликов вместе с ректором ДГУ Муртазали Рабадановым осмотрел лаборатории физического, химического и биологического факультетов вуза, лабораторию атомно-силовой микроскопии, физики тонких пленок. Руководитель региона побывал и в лабораториях 3D-построения Всероссийского инжинирингового центра «Цифровые платформы» и «ФАБЛАБ», где молодые ученые ДГУ познакомили его со своими работами. Показали Меликову и передвижную лабораторию экологического мониторинга. Комплекс позволяет специалистам университета с выездом на место проводить анализы воды, почвенного и растительного покрова, воздуха и тем самым изучить проблемы качества жизни населения того или иного района республики. В Аквакомплексе ДГУ главе рассказали об учебных планах центра – сформировать маточное стадо стерляди, инкубировать икру, получить молодь, а затем выпустить ее в Каспийское море. Таким образом, будущие экологи смогут участвовать в работе по воспроизводству популяции редкой рыбы на Каспии.

Далее в ректорате Даггосуниверситета состоялось первое заседание Совета при Главе Дагестана по науке и образованию. Сергей Меликов отметил, что интеграция системы образования в сферу производства, прогноз потребности рынка труда и трудоустройство выпускников – очень важные вопросы. «Однако, более глубокий анализ ситуации в республике показывает, что эти проблемы сегодня не находятся в центре внимания. Чтобы добиться ощутимых улучшений, необходима комплексная перезагрузка всей системы образования региона – от детского сада до высшей школы», – заявил он. Меликов подробно раскрыл вопросы дошкольного образования, проблему дефицита педагогических кадров, модернизацию инфраструктуры дополнительного образования.

С докладом «О роли высшего образования в обеспечении стратегических направлений социально-экономического, инновационного и технологического развития Дагестана и перспективы участия республики в реализации федеральной программы «Приоритет 2030» выступил ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. Он привел характеристику системы высшего образования в Дагестане и России, рассказал о подготовке кадров для общего образования в республике. «Даггосуниверситет активно поддерживает систему дагестанского школьного образования: у нас есть Центр поддержки одаренных детей, базовые школы, каждый год вуз проводит олимпиаду для 9-11 классов «Абитуриент ДГУ» и научную конференцию «Творчество юных».

Рабаданов упомянул и про научные консорциумы – новом механизме программы «Приоритет 2030». В Дагестане такой консорциум создан недавно, в него вошли ведущие вузы республики, заводы, комбинаты и другие организации. Объединение будет координировать деятельность и консолидировать ресурсы при реализации проектов, обеспечивающих научно-технологическое развитие страны. «Приоритетами развития Даггосуниверситета – одного из членов консорциума – являются его функции как научно-образовательного и инновационного кластера Дагестана, ведущего центра инновационного кластера региона, ведущей экспертной площадки и ключевого центра повышения геополитического влияния России в Прикаспийском регионе», – подчеркнул Муртазали Рабаданов.

На заседании с докладами также выступили директор Кизлярского профессионально-педагогического колледжа, председатель ДРО Союза директоров средних специальных учебных заведений России Али Абдуллаев, министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова, председатель ДФИЦ РАН Акай Муртазаев, генеральный директор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов и ректор ДГТУ Нурмагомед Суракатов.