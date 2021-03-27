В Дагестане утвержден перечень мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятий физической культурой

Автор Хадижат

В Республике Дагестан утвержден список мероприятий по созданию необходимых критериев для занятий физической культурой и спортом в учебных заведениях, которые находятся в селах и небольших городах.