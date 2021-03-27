Список подписал 25 марта заместитель премьер-министра республики Нюсрет Омаров. Уточним, что на данный момент в Дагестане в селах и малых городах находится 1201 школа.
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В Дагестане утвержден перечень мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятий физической культурой
- Автор Хадижат
- 27 марта, 2021. Суббота 00:55
В Республике Дагестан утвержден список мероприятий по созданию необходимых критериев для занятий физической культурой и спортом в учебных заведениях, которые находятся в селах и небольших городах.
Список подписал 25 марта заместитель премьер-министра республики Нюсрет Омаров. Уточним, что на данный момент в Дагестане в селах и малых городах находится 1201 школа.
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