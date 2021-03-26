ЗАМАНА - Дагестанка Луиза Зязикова приняла участие в Заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей»

Дагестанка Луиза Зязикова приняла участие в Заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей»

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26 марта, 2021. Пятница 18:18
Дагестанка Луиза Зязикова приняла участие в Заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей»

Сегодня, 26 марта прошло заседание Наблюдательного совета АНО «Россия страна возможностей» с участием Президента России Владимира Путина.

Дагестанка Луиза Зязикова приняла участие в Заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей»
Общество

В нем приняла участие аспирант факультета специального (дефектологического) образования ДГПУ Луиза Зязикова. В своём выступлении, Луиза поделилась с участниками своей историей. Она призналась, что три с половиной года назад начала терять зрение и совершенно не понимала, что ей делать дальше. «Меня тогда поддержала мой декан, мой наставник Патимат Омаровна Омарова. Она понимала, что меня нужно занять и предложила принять участие в чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс». Я одержала победу в этом чемпионате, и золотая медаль стала для меня началом особого этапа в жизни», рассказывает Луиза. Призовые от олимпиады Луиза решила вложить в собственный кабинет. Это был ее первый шаг на пути к реализации мечты открытию центра помощи детям с особенностями развития и их семьям.

Сегодня Луиза победитель конкурсов Президентской платформы «Абилимпикс» (компетенция «Психология») и «Я профессионал» (номинация «Специальное (дефектологическое) образование»).

 

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