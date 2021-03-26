Эксперты прокомментировали снятие ограничений на работу банкетных залов

В рамках его работы, Сергей Меликов поручил министру промышленности и торговли РД Низаму Халилову совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РД Мурадом Далгатовым и с участием представителей бизнеса и общественности проработать и представить предложения по работе банкетных залов в период пандемии. Данный вопрос прокомментировали дагестанские эксперты.

Решение вопроса о возобновлении деятельности отдельных субъектов предпринимательства в сферах торговли и услуг, в том числе и банкетных залов, стало одной из ключевых тем заседания Оперативного штаба.

Главный редактор республиканской газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова подчеркнула, что обсуждение вопроса о возобновлении деятельности субъектов предпринимательства в сфере торговли и услуг (в том числе банкетных залов), дает основание полагать, что эпидобстановка в нашей республике относительно стабильная.

«Но стабильная не значит благополучная.Благополучие это спокойствие, ничем не нарушаемое течение жизни. Стабильность же может быть шаткой и краткосрочной», - подчеркнула она.

Также Токболатова добавила, что призывы в стиле «Не кучкуйтесь!», «Соблюдайте социальную дистанцию» в дагестанских реалиях не работают.

«Но сотрудников тех же кафе, ресторанов, банкетных залов нельзя оставлять без работы, им нужно зарабатывать себе на жизнь, на кусок хлеба. И чтобы обезопасить людей от инфекции нет необходимости вводить какие-то дополнительные ограничения, достаточно обеспечить выполнение имеющихся требований», - заключила руководитель «Дагестанской правды».

Также данный вопрос прокомментировал главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан Арсен Юсупов.

«Хочется верить, что пандемия нас чему-то научила. Что дагестанцы проявят свою сознательность и поймут: широко отмечать свадьбы, как мы привыкли, приглашая на торжество 700-800 гостей, в сегодняшних реалиях уже нельзя. Регион настолько был поглощен этой свадебной индустрией, что кажется, даже в пандемии в этом случае можно найти свой плюс. Люди наконец вспомнили, что размах свадьбы, количество потраченных на нее денег, вовсе не является залогом счастливой семейной жизни. К привычной жизни, с ее радостями: свадьбами, банкетами, концертами и другими праздничными мероприятиями, возвращаться нужно. Но делать это постепенно, отдавая себе отчет в серьезности пережитого опыта», - подчеркнул Юсупов.