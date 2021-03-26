В Дагестане появятся 5 туристических кластеров

Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам развития туризма в Дагестане, где врио Главы Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что наличие на территории региона прибрежного кластера, кластера активного туризма и рыболовства на Ачикольских озерах, Дербента, горного кластера и Сулакского каньона напрямую влияют на привлекательность республики и на благосостояние дагестанцев.