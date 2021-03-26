ЗАМАНА - В Дагестане появятся 5 туристических кластеров

В Дагестане появятся 5 туристических кластеров

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26 марта, 2021. Пятница 13:17
В Дагестане появятся 5 туристических кластеров

Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам развития туризма в Дагестане, где врио Главы Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что наличие на территории региона прибрежного кластера, кластера активного туризма и рыболовства на Ачикольских озерах, Дербента, горного кластера и Сулакского каньона напрямую влияют на привлекательность республики и на благосостояние дагестанцев.

В Дагестане появятся 5 туристических кластеров
Общество

Туристическая отрасль, по мнению Меликова, должна стать одной из основных точек роста республики, так как во многих странах туризм является локомотивом экономического роста.

 

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