Ризван Газимагомедов: «Поддержка Дагестана в Совете Федерации была обозначена в том числе и в вопросе газоснабжения»

Исполнительный директор ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Ризван Газимагомедов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации и реализацию программы по газификации Дагестана на 2021-2025 годы.

«На самом деле, такие мероприятия часто не проходят. На моей памяти, это первое мероприятие в Совете Федерации, полностью посвященное республике Дагестан, приуроченное к юбилею республики Дагестан. И конечно, огромную работу в рамках Дней Дагестана провела дагестанская делегация во главе с Сергеем Алимовичем Меликовым. Практически по всех профильных комитетах они были выслушаны, проблемы региона были обозначены, была проявлена серьезная заинтересованность и желание оказать содействие в их решении.

Поддержка республики Дагестан была определена в том числе и в вопросе развития газоснабжения Дагестана» - отметил Ризван Газимагомедов.

Также исполнительный директор ООО «Газпром газораспределение Дагестан» добавил, что сетевой газ, во все населенные пункты, где это возможно, до конца 2025 года будет проведен.

Ризван Газимагомедов напомнил, что в прошлом году между «Газпромом» и республикой Дагестан было подписано соглашение о развитии газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

«Конечно, здесь очень важно и личное участие, отношения, которые выстраиваются между руководством Дагестана и в данном случае «Газпромом». В настоящий момент эти отношения очень конструктивные и доброжелательные», - заключил Ризван Газимагомедов.