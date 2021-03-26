Комиссия МЧС России проверяет готовность Дагестана к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону

В четверг, 25 марта, в рамках инспекции, заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров провел совещание в Ситуационном центре по вопросу готовности Дагестана к паводкоопасному и пожароопасному периоду. В своем выступлении, Ринат Еникеев уделил особое внимание вопросу организации пожарной безопасности населенных пунктов, садоводческих и некоммерческих товариществ. Кроме того, он затронул тему предупреждения детской смертности в результате пожаров.

Ринат Еникеев заключил, что сегодня в регионе необходимо проводить массовую профилактическую работу с населением.