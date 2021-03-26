В четверг, 25 марта, в рамках инспекции, заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров провел совещание в Ситуационном центре по вопросу готовности Дагестана к паводкоопасному и пожароопасному периоду. В своем выступлении, Ринат Еникеев уделил особое внимание вопросу организации пожарной безопасности населенных пунктов, садоводческих и некоммерческих товариществ. Кроме того, он затронул тему предупреждения детской смертности в результате пожаров.
Ринат Еникеев заключил, что сегодня в регионе необходимо проводить массовую профилактическую работу с населением.
Комиссия МЧС России проверяет готовность Дагестана к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону
- Автор Хадижат
- 26 марта, 2021. Пятница 08:20
В Дагестане находится комиссия центрального аппарата МЧС под руководством директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Рината Еникеева.
В четверг, 25 марта, в рамках инспекции, заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров провел совещание в Ситуационном центре по вопросу готовности Дагестана к паводкоопасному и пожароопасному периоду. В своем выступлении, Ринат Еникеев уделил особое внимание вопросу организации пожарной безопасности населенных пунктов, садоводческих и некоммерческих товариществ. Кроме того, он затронул тему предупреждения детской смертности в результате пожаров.
Последнее от Хадижат
- Ризван Газимагомедов: «Поддержка Дагестана в Совете Федерации была обозначена в том числе и в вопросе газоснабжения»
- В Левашинском районе установлены псевдопредприниматели
- «Обеление» бизнеса недропользователей перекинулось на Южный Дагестан
- Жители Дагестана в режиме онлайн смогут выбрать территории для благоустройства
- В столице Дагестана состоится форум «Учителя года России в Махачкале»