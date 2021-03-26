ЗАМАНА - Комиссия МЧС России проверяет готовность Дагестана к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону

Комиссия МЧС России проверяет готовность Дагестана к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону

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26 марта, 2021. Пятница 08:20
Комиссия МЧС России проверяет готовность Дагестана к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону

В Дагестане находится комиссия центрального аппарата МЧС под руководством директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Рината Еникеева.

Комиссия МЧС России проверяет готовность Дагестана к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону
Общество

В четверг, 25 марта, в рамках инспекции, заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров провел совещание в Ситуационном центре по вопросу готовности Дагестана к паводкоопасному и пожароопасному периоду. В своем выступлении, Ринат Еникеев уделил особое внимание вопросу организации пожарной безопасности населенных пунктов, садоводческих и некоммерческих товариществ. Кроме того, он затронул тему предупреждения детской смертности в результате пожаров.
Ринат Еникеев заключил, что сегодня в регионе необходимо проводить массовую профилактическую работу с населением.

 

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