ЗАМАНА - В Дагестане открыли отделение для реабилитации пациентов, перенесших пневмонию, вызванную Covid-19

В Дагестане открыли отделение для реабилитации пациентов, перенесших пневмонию, вызванную Covid-19

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25 марта, 2021. Четверг 17:36
В Дагестане открыли отделение для реабилитации пациентов, перенесших пневмонию, вызванную Covid-19

В республиканской больнице восстановительного лечения открыто отделение для реабилитации пациентов, перенесших пневмонию на фоне COVID-19.

В Дагестане открыли отделение для реабилитации пациентов, перенесших пневмонию, вызванную Covid-19
Общество

Для них разработан специальный ряд упражнений, дыхательная гимнастика, в течении применяются физиотерапевтические процедуры.
Всего отделение рассчитано на пятьдесят коек. Курс реабилитации длится 14 дней. 

 

 

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