Для них разработан специальный ряд упражнений, дыхательная гимнастика, в течении применяются физиотерапевтические процедуры.
Всего отделение рассчитано на пятьдесят коек. Курс реабилитации длится 14 дней.
В республиканской больнице восстановительного лечения открыто отделение для реабилитации пациентов, перенесших пневмонию на фоне COVID-19.
Для них разработан специальный ряд упражнений, дыхательная гимнастика, в течении применяются физиотерапевтические процедуры.
Всего отделение рассчитано на пятьдесят коек. Курс реабилитации длится 14 дней.
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