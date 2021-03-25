ЗАМАНА - В Дагестане из аварийного жилья досрочно переселят около 60 семей

В Дагестане из аварийного жилья досрочно переселят около 60 семей

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25 марта, 2021. Четверг 15:18
В Дагестане из аварийного жилья досрочно переселят около 60 семей

Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев провел совещание, темой которого стало переселение людей из аварийного жилищного фонда.

В Дагестане из аварийного жилья досрочно переселят около 60 семей
Общество

Подчеркнём, в рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации было заключено Соглашение, которое предусматривает преждевременное окончание программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, который был признан таким до 1 января 2017 года до 31 декабря 2021 года.

В рамках данной программы из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 гг. предусматривается расселение 77 семей.

Согласно мнению заместителя главы Минстроя РД Залкипа Залкипова, в текущее время из непригодных для проживания помещений расселено 18 семей.
В ближайшее время предстоит расселить еще 59 семей, восемь из которых проживают на территории Унцукульского района, а остальные в Махачкале.

 

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