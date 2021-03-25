Нина утверждала, что у нее отняли детей из-за пирсинга, цветных волос и татуировок. Сегодня суд вернул детей Церетиловой, но увидеть их она не может, так как не знает о месте их нахождения. В данную ситуацию вмешался Врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Обратившись к Министру внутренних дел по РД Абдурашиду Магомедову в ходе парламентской сессии, он попросил его проявить содействие в исполнении решения Верховного суда.
«Я просто не хочу, чтобы вся эта ситуация вернула нас в Средневековье. Детей сегодня найти не могут, где отец их спрятал, я не знаю. Поэтому я хотел бы вас, Абдурашид Магомедович, попросить подключиться к этой ситуации и обеспечить законное исполнение решения Верховного суда», - заключил Сергей Меликов.
Пользователи социальных сетей тепло, не скрывая эмоций встретили данную новость и поблагодарили Сергея Меликова за проявленное внимание к этой не простой ситуации.
Далее приведены некоторые комментарии данного видео пользователей соцсети Instagram.
anokhinabesit: "Тот случай, когда я удивлённо качаю головой и признаю, что и власть может быть вменяемой".
aida.mirmaksumova :"Человеческое спасибо Главе Дагестана",
khad.is :"Я уже после того, как он встретился с Муртузали поняла, что на моем веку это самый адекватный человек, пришедший к руководству региона".
elena_yeskina: "Меликов комментирует это дело? Власти не все равно? Я начинаю верить, что у Дагестана ещё может быть светлое будущее. Нынешний глава не перестаёт приятно удивлять".
ibragimova_uma_: " Была удивлена что частный случай затронули. Аж поаплодировать захотелось".
jamilajiddan: "Это просто луч света в тёмном царстве какой-то) какие хорошие новости".
galitskaya1818: "Да!!! Даа!!! ПРОСТО ДАААА! Я встала и аплодирую стоя настоящему мужику!!!"
shamayka_shams: "Шок Надеюсь это станет гарантом того что вернут детей и Нине ничего не будет угрожать".