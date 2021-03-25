ЗАМАНА - Сергей Меликов попросил МВД Дагестана помочь Нине Церетиловой вернуть детей домой

Сергей Меликов попросил МВД Дагестана помочь Нине Церетиловой вернуть детей домой

Автор
25 марта, 2021. Четверг 14:29
Сергей Меликов попросил МВД Дагестана помочь Нине Церетиловой вернуть детей домой

Верховный суд Дагестана удовлетворил исковое требование матери троих детей Нины Церетиловой об определении их места жительства с ней. Ранее Кировский райсуд Махачкалы постановил, что дети должны жить с отцом.

Нина утверждала, что у нее отняли детей из-за пирсинга, цветных волос и татуировок. Сегодня суд вернул детей Церетиловой, но увидеть их она не может, так как не знает о месте их нахождения. В данную ситуацию вмешался Врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Обратившись к Министру внутренних дел по РД Абдурашиду Магомедову в ходе парламентской сессии, он попросил его проявить содействие в исполнении решения Верховного суда.

«Я просто не хочу, чтобы вся эта ситуация вернула нас в Средневековье. Детей сегодня найти не могут, где отец их спрятал, я не знаю. Поэтому я хотел бы вас, Абдурашид Магомедович, попросить подключиться к этой ситуации и обеспечить законное исполнение решения Верховного суда», - заключил Сергей Меликов.

Пользователи социальных сетей тепло, не скрывая эмоций встретили данную новость и поблагодарили Сергея Меликова за проявленное внимание к этой не простой ситуации.

Далее приведены  некоторые комментарии данного видео пользователей соцсети Instagram.

anokhinabesit: "Тот случай, когда я удивлённо качаю головой и признаю, что и власть может быть вменяемой".  

aida.mirmaksumova :"Человеческое спасибо Главе Дагестана",

khad.is :"Я уже после того, как он встретился с Муртузали поняла, что на моем веку это самый адекватный человек, пришедший к руководству региона".

elena_yeskina: "Меликов комментирует это дело? Власти не все равно? Я начинаю верить, что у Дагестана ещё может быть светлое будущее. Нынешний глава не перестаёт приятно удивлять".

ibragimova_uma_: " Была удивлена что частный случай затронули. Аж поаплодировать захотелось".

jamilajiddan: "Это просто луч света в тёмном царстве какой-то) какие хорошие новости". 

galitskaya1818: "Да!!! Даа!!! ПРОСТО ДАААА! Я встала и аплодирую стоя настоящему мужику!!!"

shamayka_shams: "Шок Надеюсь это станет гарантом того что вернут детей и Нине ничего не будет угрожать". 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top