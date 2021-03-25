Сергей Меликов попросил МВД Дагестана помочь Нине Церетиловой вернуть детей домой

Верховный суд Дагестана удовлетворил исковое требование матери троих детей Нины Церетиловой об определении их места жительства с ней. Ранее Кировский райсуд Махачкалы постановил, что дети должны жить с отцом.

Нина утверждала, что у нее отняли детей из-за пирсинга, цветных волос и татуировок. Сегодня суд вернул детей Церетиловой, но увидеть их она не может, так как не знает о месте их нахождения. В данную ситуацию вмешался Врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Обратившись к Министру внутренних дел по РД Абдурашиду Магомедову в ходе парламентской сессии, он попросил его проявить содействие в исполнении решения Верховного суда.

«Я просто не хочу, чтобы вся эта ситуация вернула нас в Средневековье. Детей сегодня найти не могут, где отец их спрятал, я не знаю. Поэтому я хотел бы вас, Абдурашид Магомедович, попросить подключиться к этой ситуации и обеспечить законное исполнение решения Верховного суда», - заключил Сергей Меликов.

Пользователи социальных сетей тепло, не скрывая эмоций встретили данную новость и поблагодарили Сергея Меликова за проявленное внимание к этой не простой ситуации.

Далее приведены некоторые комментарии данного видео пользователей соцсети Instagram.