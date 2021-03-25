Общественный деятель, кандидат филологических наук Альберт Эседов говоря об олимпиаде по родному языку подчеркнул ее особое значение не только для сельских жителей, но и для школьников, проживающих в городах Дагестана.
«Через подобные мероприятия человек приобщается к своим культурным истокам, самоидентифицируется», - заключил Эседов.
Руководитель «Аварской общественной организации» Джамиля Забитова выразила уверенность в необходимости перенять подобную практику и организовать данное мероприятия для всех народностей Дагестана.
«Современные реалии диктуют нам свои правила, сегодня национальные языки и культура развиваться без государственной поддержки, без пропаганды, проведения олимпиад и других мероприятий уже не могут», подчеркнула общественница. Также Забитова отметила, что подобные олимпиады должны быть адаптированы под разные возраста и онлайн формат.
Эксперты оценили важность проведения олимпиад по родным языкам
- Автор Хадижат
- 25 марта, 2021. Четверг 13:55
Дагестанские эксперты в области национальной культуры и изучения родных языков поделились своим мнением о прошедшей в Сулейман-Стальском районе олимпиаде по лезгинскому языку.
Общественный деятель, кандидат филологических наук Альберт Эседов говоря об олимпиаде по родному языку подчеркнул ее особое значение не только для сельских жителей, но и для школьников, проживающих в городах Дагестана.
«Через подобные мероприятия человек приобщается к своим культурным истокам, самоидентифицируется», - заключил Эседов.
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