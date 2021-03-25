Эксперты оценили важность проведения олимпиад по родным языкам

Общественный деятель, кандидат филологических наук Альберт Эседов говоря об олимпиаде по родному языку подчеркнул ее особое значение не только для сельских жителей, но и для школьников, проживающих в городах Дагестана. «Через подобные мероприятия человек приобщается к своим культурным истокам, самоидентифицируется», - заключил Эседов.

Руководитель «Аварской общественной организации» Джамиля Забитова выразила уверенность в необходимости перенять подобную практику и организовать данное мероприятия для всех народностей Дагестана.

«Современные реалии диктуют нам свои правила, сегодня национальные языки и культура развиваться без государственной поддержки, без пропаганды, проведения олимпиад и других мероприятий уже не могут», подчеркнула общественница. Также Забитова отметила, что подобные олимпиады должны быть адаптированы под разные возраста и онлайн формат.