По данным прокуратуры Дагестана, подозреваемые издали приказ на премирование директоров школ, однако деньги присвоили себе.
Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, дело передано в суд.
Более 7 млн рублей похитили бывшие начальник и экономист управления образования Хасавюртовского района, которые, предварительно сговорившись, воспользовались своим должностным положением в целях злого умысла.
По данным прокуратуры Дагестана, подозреваемые издали приказ на премирование директоров школ, однако деньги присвоили себе.
Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, дело передано в суд.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..