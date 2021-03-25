ЗАМАНА - В Дагестане экс-работники управления попали под следствие

В Дагестане экс-работники управления попали под следствие

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25 марта, 2021. Четверг 12:44
В Дагестане экс-работники управления попали под следствие

Более 7 млн рублей похитили бывшие начальник и экономист управления образования Хасавюртовского района, которые, предварительно сговорившись, воспользовались своим должностным положением в целях злого умысла.

В Дагестане экс-работники управления попали под следствие
Общество

По данным прокуратуры Дагестана, подозреваемые издали приказ на премирование директоров школ, однако деньги присвоили себе.

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, дело передано в суд.

 

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