ЗАМАНА - Жители Махачкалы вновь сидят без воды

Жители Махачкалы вновь сидят без воды

Автор
25 марта, 2021. Четверг 11:06
Жители Махачкалы вновь сидят без воды

С самого утра сегодняшнего дня махачкалинцы остались без воды по причине аварии на водоводе близ отеля «Президент», сообщает «Махачкалаводоканал» у себя в Инстаграме.

Жители Махачкалы вновь сидят без воды
Общество

Водоснабжение приостановили в двух районах города. В Кировском и Советском.

В сообщении компании говорится, что воду горожане получать к вечеру, к 17:00 часам.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top