Водоснабжение приостановили в двух районах города. В Кировском и Советском.
В сообщении компании говорится, что воду горожане получать к вечеру, к 17:00 часам.
С самого утра сегодняшнего дня махачкалинцы остались без воды по причине аварии на водоводе близ отеля «Президент», сообщает «Махачкалаводоканал» у себя в Инстаграме.
Водоснабжение приостановили в двух районах города. В Кировском и Советском.
В сообщении компании говорится, что воду горожане получать к вечеру, к 17:00 часам.
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