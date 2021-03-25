Аналог известного лагеря «Артек» появится в Дагестане

Проект современного детского рекреационного комплекса «Международный молодёжный центр-детский лагерь», согласно которому, по данным информпортала Мирмол, будут созданы условия с уникальной инфраструктурой и качественной, развивающей программой, представила компания «Творческие технологии».

Отмечено, что в центре дети займутся IT-разработками, изучат космос, будут познавать искусство, да и в целом, как сообщил Хизри Абакаров, будут обеспечены полноценным, безопасным и полезным отдыхом.