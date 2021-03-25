Об этом также доложили главе города Салману Дадаеву. В сообщении, прежде всего, отмечается снос построек, а также просят наказать ответственных за самовольную постройку.
В Махачкале участки для школ и детских садов забили незаконными постройками
- Автор Арслан
- 25 марта, 2021. Четверг 03:06
Более 30 незаконно возводящихся объектов обнаружили в микрорайоне «Ак-Гёль», где территория, по данным прокуратуры Ленинского района Махачкалы, предназначена для строительства школы и дошкольного образовательного учреждения.