В Махачкале участки для школ и детских садов забили незаконными постройками

Автор Арслан

Более 30 незаконно возводящихся объектов обнаружили в микрорайоне «Ак-Гёль», где территория, по данным прокуратуры Ленинского района Махачкалы, предназначена для строительства школы и дошкольного образовательного учреждения.