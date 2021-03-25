ЗАМАНА - В Махачкале участки для школ и детских садов забили незаконными постройками

В Махачкале участки для школ и детских садов забили незаконными постройками

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25 марта, 2021. Четверг 03:06
В Махачкале участки для школ и детских садов забили незаконными постройками

Более 30 незаконно возводящихся объектов обнаружили в микрорайоне «Ак-Гёль», где территория, по данным прокуратуры Ленинского района Махачкалы, предназначена для строительства школы и дошкольного образовательного учреждения.

В Махачкале участки для школ и детских садов забили незаконными постройками
Общество

Об этом также доложили главе города Салману Дадаеву. В сообщении, прежде всего, отмечается снос построек, а также просят наказать ответственных за самовольную постройку.

 

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