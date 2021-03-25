Отмечается, что модель стала заметно медленнее, но благодаря данному манёвру стартовую цену хэтчбека с 2-мя педалями получилось опустить до 805 900 рублей.
Лада Xray получила роботизированную коробку
- Автор Хадижат
- 25 марта, 2021. Четверг 00:11
АвтоВАЗ сообщил о начале производства Лада Xray со 106-мощным движком объёмом 1,6 литра в паре с роботизированной коробкой.
Последнее от Хадижат
- Республиканский центр инфекционных болезней вернулся к работе в штатном режиме
- Год назад в Дагестане был подтвержден первый случай заболевания COVID-19
- Преподаватель ОБЖ в Хасавюрте спас детей при взрыве запала гранаты
- Российским пользователям Google Chrome рекомендуют отказаться от браузера
- Школьница из Дагестана выучила наизусть книгу о Гарри Поттере