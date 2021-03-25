ЗАМАНА - Лада Xray получила роботизированную коробку

Лада Xray получила роботизированную коробку

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25 марта, 2021. Четверг 00:11
Лада Xray получила роботизированную коробку

АвтоВАЗ сообщил о начале производства Лада Xray со 106-мощным движком объёмом 1,6 литра в паре с роботизированной коробкой.

Лада Xray получила роботизированную коробку
Общество

Отмечается, что модель стала заметно медленнее, но благодаря данному манёвру стартовую цену хэтчбека с 2-мя педалями получилось опустить до 805 900 рублей.

 

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