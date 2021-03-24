ЗАМАНА - Российским пользователям Google Chrome рекомендуют отказаться от браузера

Российским пользователям Google Chrome рекомендуют отказаться от браузера

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24 марта, 2021. Среда 19:05
Российским пользователям Google Chrome рекомендуют отказаться от браузера

Американский журналист Зак Доффман сообщил в своей публиками в Forbes о том, что компания Google не только создала множество сервисов, но и собирает данные своих пользователей.

Российским пользователям Google Chrome рекомендуют отказаться от браузера
Общество

Журналист допускает мысль, что компания, зарабатывающая миллиарды на рекламе, может допустить использование компанией личных данных пользователей в собственных целях, в том числе и передачу данных сайтам производителей товаров.

 

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