В Дагестане реализовано 96 проектов по благоустройству населенных пунктов в сельской местности

Автор Хадижат

В минувшем году, в рамках работы госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Дагестане удалось реализовать почти в два раза больше проектов, чем было предусмотрено.