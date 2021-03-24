ЗАМАНА - В Дагестане реализовано 96 проектов по благоустройству населенных пунктов в сельской местности

В Дагестане реализовано 96 проектов по благоустройству населенных пунктов в сельской местности

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24 марта, 2021. Среда 15:25
В Дагестане реализовано 96 проектов по благоустройству населенных пунктов в сельской местности

В минувшем году, в рамках работы госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Дагестане удалось реализовать почти в два раза больше проектов, чем было предусмотрено.

В Дагестане реализовано 96 проектов по благоустройству населенных пунктов в сельской местности
Общество

Таким образом, в рамках выделенных средств в размере 93,7 миллионов рублей, населенные пункты в сельской местности Дагестана получили новые площадки для накопления ТКО, зоны отдыха, территории для занятий спортом, а также ливневые стоки, новые тротуары, аллеи и парки.
Всего по данному направлению было реализовано 96 проектов.

 

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