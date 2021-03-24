ЗАМАНА - Женский духовный центр «Марьям» презентовал свой проект

Женский духовный центр «Марьям» презентовал свой проект

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24 марта, 2021. Среда 10:15
Женский духовный центр «Марьям» презентовал свой проект

Презентация проекта женского духовного центра «Марьям», в котором представительница слабого пола сможет получить духовное образование, консультацию лучших специалистов, прошла в Русском драматическом театре им. М. Горького в Махачкале, сообщает пресс-служба Миннаца РД.

Женский духовный центр «Марьям» презентовал свой проект
Общество

«Духовный центр «Марьям» – это огромный вклад в будущее нашей страны. Там будет всё, что необходимо современной женщине», - прокомментировал представитель регионального муфтията.

 

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