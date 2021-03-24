Под лавиной на 37 км автодороги Рутул-Лучег-Джинных оказался автомобиль ВАЗ-2114 .
Жертв и пострадавших нет.
Сход лавины объёмом 24000 куб.м., как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, произошел накануне в Рутульском районе республики.
Под лавиной на 37 км автодороги Рутул-Лучег-Джинных оказался автомобиль ВАЗ-2114 .
Жертв и пострадавших нет.
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