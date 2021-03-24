Арсен Юсупов: "Региону крайне важно оправдать интерес, проявленный туристами"

Ситуация, сложившаяся в мире в результате распространения коронавирусной инфекции безусловно сказалась на туристическом рынке. Главной тенденцией стало развитие внутреннего туризма. Потребители туристических услуг в этом году в основном были нацелены на отдых в собственной своей стране.

В соответствии со сведениями службы госстатистики, до сильной эпидемии 65% часто выезжающих в отпуск людей проводили его за границей. В прошлом году эта цифра упала до 20%

Стоит отметить, что за 3 месяца зимнего туристического сезона в поездки по стране отправилось 15 млн человек. Председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан, главный редактор газеты «Замана» Арсен Юсупов, комментируя ситуацию, сложившуюся в Дагестане с внутренним туризмом, отметил небывалый прирост туристов в последние годы. В минувшем году Махачкала вошла в десятку самых популярных внутренних авианаправлений.

"Эта отрасль стала одной из самых перспективных для экономического развития, а дагестанцы народ предприимчивый. Сегодня жители городов восстанавливают свои родовые дома в горах, обустраивают их в качестве гостевых туристических домиков, организовывают регулярные экскурсии для туристов. В целом, это не удивительно, ведь у нас возможен как привычный отдых на море, так и путешествие по горной местности, посещение заброшенных аулов, сплавы на байдарках и другие виды активного отдыха.

Особенно приятно, что развиваются современные городские пространства. Так, осенью в Дербенте намечено открытие парка и крупного светомузыкального фонтана. В городе ожидается строительство канатной дороги", - подчеркнул Юсупов.

Также он обратил внимание на то, что региону крайне важно оправдать интерес, проявленный туристами.

"Для этого нужно найти способ решения проблем, накопившихся десятилетиями: организация бесперебойной подачи воды, состояние водоочистных сооружений, наведение порядка в электросетевой отрасли, решение проблемы с вывозом мусора. Если сегодня мы не возьмемся за эти вопросы, то можем потерять привлекательность для туристов", - заключил Председатель Ассоциации СМИ Дагестана Арсен Юсупов добавив, что все эти проблемные вопросы были озвучены Главой Дагестана в рамках работы Совета Федерации.