ЗАМАНА - В текущем году в Кизилюрте будет отремонтировано 18 улиц

В текущем году в Кизилюрте будет отремонтировано 18 улиц

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23 марта, 2021. Вторник 18:26
В текущем году в Кизилюрте будет отремонтировано 18 улиц

В текущем году в Кизилюрте будет отремонтировано восемнадцать улиц. На данные цели муниципалитету выделено 74,3 миллионов рублей.

В текущем году в Кизилюрте будет отремонтировано 18 улиц
Общество

Общая протяженность отреставрированных дорог в городе составит 6,6 км. Реализация данной задачи стала возможнна благодаря проекту «Мой Дагестан мои дороги». Стоит отметить, что в Республике Дагестан в текущем году, в рамках данного проекта планируется восстановить 400 улиц общей длинной 270 км.

 

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