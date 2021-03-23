Врио Главы РД Сергей Меликов вынес рассмотрение данного вопроса в рамках работы Оперштаба. Заведениям общепита было разрешено продлить свою работу, но с выполнением правил Роспотребнадзора республики и Министерства здравоохранения РД.
В Дагестане точкам общественного питания разрешили работать в месяц Рамадан ночью.
- Автор Хадижат
- 23 марта, 2021. Вторник 17:20
Такое решение было принято в рамках работы Оперативного штаба по коронавирусной инфекции после того, как от рестораторов поступила соответствующая просьба.