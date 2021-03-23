ЗАМАНА - Заседание Оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции проходит в Махачкале

Заседание Оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции проходит в Махачкале

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23 марта, 2021. Вторник 16:50
Заседание Оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции проходит в Махачкале

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов  провел очередное рабочее заседание Оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Дагестана.

Заседание Оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции проходит в Махачкале
Общество

В рамках заседанияСергей Меликов отметил, что на сегодняшний день в Дагестане привито менее 24 тысяч человек, на что ушло 94,5% доз полученных при первой массовой поставке вакцины.

«В некоторых районах, по словам глав МО, есть даже очереди. В этой связи в республику пришло 3000 новых доз»— добавил глава региона.

О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Николай Павлов.

 

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