Заседание Оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции проходит в Махачкале

В рамках заседанияСергей Меликов отметил, что на сегодняшний день в Дагестане привито менее 24 тысяч человек, на что ушло 94,5% доз полученных при первой массовой поставке вакцины.

«В некоторых районах, по словам глав МО, есть даже очереди. В этой связи в республику пришло 3000 новых доз»— добавил глава региона.

О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Николай Павлов.