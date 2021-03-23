ЗАМАНА - В России будут введены новые правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет

В России будут введены новые правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет

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23 марта, 2021. Вторник 16:00
В России будут введены новые правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство России в скором времени планирует утвердить новые правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей.

В России будут введены новые правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество

В соответствии с указом Президента, на размер выплаты будет влиять доход и имущественная обеспеченность семьи. Подробнее читайте по ссылке

 

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