В соответствии с указом Президента, на размер выплаты будет влиять доход и имущественная обеспеченность семьи. Подробнее читайте по ссылке
В России будут введены новые правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет
- Автор Хадижат
- 23 марта, 2021. Вторник 16:00
Правительство России в скором времени планирует утвердить новые правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей.
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