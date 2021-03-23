ЗАМАНА - Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском форуме работающей молодежи

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском форуме работающей молодежи

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23 марта, 2021. Вторник 15:29
Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском форуме работающей молодежи

Федеральное агентство по делам молодежи сообщает о начале приема заявок для участия в IX Всероссийском форуме работающей молодежи.

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском форуме работающей молодежи
Общество

Форум планируется провести в смешанном формате. Таким образом, онлайнработа запланирована на 11-15 мая, а офлайн-формат форума пройдет в городе Кемерово с 17 по 19 июня.
Главной целью проведения форума, организаторы называют поддержку молодых специалистов и создание условий для их самореализации. Принять участие в форуме приглашаются россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Желающим принять участие в форуме необходимо до 25 апреля пройти регистрацию на сайте.

 

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