ЗАМАНА - Сроки обучения в колледжах могут быть сокращены до двух лет

Сроки обучения в колледжах могут быть сокращены до двух лет

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23 марта, 2021. Вторник 14:12
Сроки обучения в колледжах могут быть сокращены до двух лет

Сроки обучения по ряду программ в колледжах и техникумах могут быть сокращены до 2-ух лет. Об этом сообщил глава министерства просвещения Сергей Кравцов в рамках совещания Комитета Государственной Думы по образованию и науке.

Сроки обучения в колледжах могут быть сокращены до двух лет
Общество

По словам Кравцова, сегодня более половины учащихся после девятого класса принимают решение о поступлении в колледж или техникум. Наша задача обеспечить им условия для высококачественного обучения и востребованную специальность", подчеркнул министр.

Сергей Кравцов добавил, что в ведомстве обсуждается вопрос вероятного сокращения сроков обучения специалистов. "Мы хотим, чтобы за два года человек мог выйти из колледжа готовым специалистом", отметил глава ведомства.

Он уточнил, что данные изменения не коснутся подготовки в сфере культуры, здравоохранения, военных специальностей.

 

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