ЗАМАНА - Алиасхаб Хархачаев: « Многие уже не верили, что эти проблемы когда-нибудь будут решены»

Алиасхаб Хархачаев: « Многие уже не верили, что эти проблемы когда-нибудь будут решены»

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23 марта, 2021. Вторник 12:25
Алиасхаб Хархачаев: « Многие уже не верили, что эти проблемы когда-нибудь будут решены»

Президент всемирного Общества «Фонд Шамиля», член Общественной палаты Алиасхаб Хархачаев прокомментировал Постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан.

Алиасхаб Хархачаев: « Многие уже не верили, что эти проблемы когда-нибудь будут решены»
Общество

«Когда наша делегация выезжала на Дни Дагестана в Совет Федерации, признаться, я думал, что это похоже на очередную пиар компанию, коих в Дагестане было не мало. Поедут, похвастаются и приедут. Но результат этой поездки меня удивил и обрадовал своей эффективностью. Я хочу выразить огромную признательность руководству Дагестана за этот подход. Сергей Алимович озвучил в Совете Федерации те вопросы, которые мы, дагестанцы, давно обсуждаем в кулуарах.  Многие уже не верили, что эти проблемы когда-нибудь будут решены.  Но сегодня, после выхода Постановления, есть надежда, что желание Сергея Меликова изменить жизнь жителей Дагестана к лучшему будет поддержана», - подчеркнул Хархачаев.

 

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