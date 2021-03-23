Алиасхаб Хархачаев: « Многие уже не верили, что эти проблемы когда-нибудь будут решены»

«Когда наша делегация выезжала на Дни Дагестана в Совет Федерации, признаться, я думал, что это похоже на очередную пиар компанию, коих в Дагестане было не мало. Поедут, похвастаются и приедут. Но результат этой поездки меня удивил и обрадовал своей эффективностью. Я хочу выразить огромную признательность руководству Дагестана за этот подход. Сергей Алимович озвучил в Совете Федерации те вопросы, которые мы, дагестанцы, давно обсуждаем в кулуарах. Многие уже не верили, что эти проблемы когда-нибудь будут решены. Но сегодня, после выхода Постановления, есть надежда, что желание Сергея Меликова изменить жизнь жителей Дагестана к лучшему будет поддержана», - подчеркнул Хархачаев.