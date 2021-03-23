По данному факту организована проверка.
Напомним, что это уже четвертое за последнее время отравление в республике.
Более 10 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет с признаками пищевого отравления обратились к медикам в Гергебильском районе республики, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данному факту организована проверка.
Напомним, что это уже четвертое за последнее время отравление в республике.
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