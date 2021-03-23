В Дагестане досрочно прекращены полномочия депутата из-за судимости

Закон гласит, что гражданин РФ не должен избираться до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. Так, полномочия депутата селения Гельбах, осужденного в 2011 году за кражу, досрочно прекращены, согласно требованию Кизилюртовской межрайонной прокуратуры.