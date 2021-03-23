ЗАМАНА - В Дагестане досрочно прекращены полномочия депутата из-за судимости

В Дагестане досрочно прекращены полномочия депутата из-за судимости

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23 марта, 2021. Вторник 10:57
В Дагестане досрочно прекращены полномочия депутата из-за судимости

Закон гласит, что гражданин РФ не должен избираться до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. Так, полномочия депутата селения Гельбах, осужденного в 2011 году за кражу, досрочно прекращены, согласно требованию Кизилюртовской межрайонной прокуратуры.

В Дагестане досрочно прекращены полномочия депутата из-за судимости
Общество

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что тогда ныне бывший парламентарий был осужден за кражу, а также за самовольное подключение к нефтепроводам.

 

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