В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что тогда ныне бывший парламентарий был осужден за кражу, а также за самовольное подключение к нефтепроводам.
В Дагестане досрочно прекращены полномочия депутата из-за судимости
- Автор Арслан
- 23 марта, 2021. Вторник 10:57
Закон гласит, что гражданин РФ не должен избираться до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. Так, полномочия депутата селения Гельбах, осужденного в 2011 году за кражу, досрочно прекращены, согласно требованию Кизилюртовской межрайонной прокуратуры.