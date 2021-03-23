На сайте «Мирмол» сообщается, что нужно составлять массивы вечнозеленых зон (хвойные деревья), а также использовать декоративные растения как альтернативу.
Согласно проекту садово-паркового строительства региона, представленному Комитетом по архитектуре и градостроительству, на территории республики предлагается высадка подходящих под местный климат деревьев.
На сайте «Мирмол» сообщается, что нужно составлять массивы вечнозеленых зон (хвойные деревья), а также использовать декоративные растения как альтернативу.
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