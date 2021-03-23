ЗАМАНА - Проект озеленения Махачкалы представила Главархитектура Дагестана

Проект озеленения Махачкалы представила Главархитектура Дагестана

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23 марта, 2021. Вторник 10:50
Проект озеленения Махачкалы представила Главархитектура Дагестана

Согласно проекту садово-паркового строительства региона, представленному Комитетом по архитектуре и градостроительству, на территории республики предлагается высадка подходящих под местный климат деревьев.

Проект озеленения Махачкалы представила Главархитектура Дагестана
Общество

На сайте «Мирмол» сообщается, что нужно составлять массивы вечнозеленых зон (хвойные деревья), а также использовать декоративные растения как альтернативу.

 

 

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