В Табасаранском районе встретили Новруз-байрам

В рамках праздника, зрителям были продемонстрированы театральные инсценировки из фольклора, а также музыка, танцы, кухня и наряды своего народа. Отметим, что праздник был приурочен 100-летнему юбилейной с образования ДАССР.