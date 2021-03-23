ЗАМАНА - В Табасаранском районе встретили Новруз-байрам

В Табасаранском районе встретили Новруз-байрам

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23 марта, 2021. Вторник 00:09
В Табасаранском районе встретили Новруз-байрам

Пришествие весеннего праздника Новруз-байрам отметили в селах Табасаранского района. Коллектив Дома культуры района при участии Государственного Табасаранского театра провели для жителей фестиваль-праздник весны «Эбелцан».

В Табасаранском районе встретили Новруз-байрам
Общество

В рамках праздника, зрителям были продемонстрированы театральные инсценировки из фольклора, а также музыка, танцы, кухня и наряды своего народа. Отметим, что праздник был приурочен 100-летнему юбилейной с образования ДАССР.

 

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