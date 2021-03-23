В рамках праздника, зрителям были продемонстрированы театральные инсценировки из фольклора, а также музыка, танцы, кухня и наряды своего народа. Отметим, что праздник был приурочен 100-летнему юбилейной с образования ДАССР.
В Табасаранском районе встретили Новруз-байрам
- Автор Хадижат
- 23 марта, 2021. Вторник 00:09
Пришествие весеннего праздника Новруз-байрам отметили в селах Табасаранского района. Коллектив Дома культуры района при участии Государственного Табасаранского театра провели для жителей фестиваль-праздник весны «Эбелцан».