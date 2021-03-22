ЗАМАНА - LG может отказаться от производства смартфонов

LG может отказаться от производства смартфонов

Автор
22 марта, 2021. Понедельник 14:51
LG может отказаться от производства смартфонов

Организация из Южной Кореи LG может закрыть своё производство телефонов.

LG может отказаться от производства смартфонов
Общество

Утверждается, что LG с февраля 2021 года заморозила разработку телефонов с гибкими экранами. Последующим решением стало то, что компания отложила все намеченные на 1-ое полугодие презентации новых телефонов.
Инсайдеры сообщают, что в LG уже ведут переговоры по продаже убыточного производства телефонов.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top