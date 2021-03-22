LG может отказаться от производства смартфонов

Утверждается, что LG с февраля 2021 года заморозила разработку телефонов с гибкими экранами. Последующим решением стало то, что компания отложила все намеченные на 1-ое полугодие презентации новых телефонов.

Инсайдеры сообщают, что в LG уже ведут переговоры по продаже убыточного производства телефонов.